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Москвичи смогут проголосовать за лучший фильм о столице

Москва
10 мая, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Набравший наибольшее количество голосов фильм получит дополнительный балл при выборе обладателя премии мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве"

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Москвичам предложили выбрать лучший фильм за последние пять лет, в котором столица занимает значимую часть сюжета. Как пояснили в пресс-службе проекта "Активный гражданин", по итогам голосования картина, набравшая большинство голосов, получит дополнительный балл при выборе обладателя премии мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве".

"В число номинантов попали девять фильмов, снятые за последние пять лет и объединенные общей темой: в каждом Москва выступает в роли главного героя или основного места действия. Это такие картины, как "Pro любовь", "Духless" и "Духless-2", "Хороший мальчик", "Хардкор", "Коллектор", "14+", "Ближе, чем кажется", "Тряпичный союз". Проголосовать за лучший современный фильм, действие которого происходит в Москве, можно на сайте или в мобильном приложении проекта с 10 мая", - уточнили в пресс- службе.

В этом году в столице впервые вручат приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Обладателя премии выберет конкурсная комиссия, в состав которой вошел и "Активный гражданин": дополнительный голос получит фильм, выбранный участниками проекта. Награждение победителя пройдет в рамках XXXIX Московского международного кинофестиваля.

Претендентов определяло профессиональное жюри, в составе которого режиссер Станислав Говорухин, актер театра и кино Евгений Герасимов, продюсер Сергей Зернов, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев, бизнесмен Александр Мамут, телеведущая Екатерина Мцитуридзе и режиссер Сергей Сельянов.

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