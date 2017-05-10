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Проект "Активный гражданин" отметит третий день рождения на 70 площадках Москвы

Москва
10 мая, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В честь дня рождения проекта 21 мая состоится концерт в парке "Музеон"

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. День рождения проекта столичного правительства "Активный гражданин" пройдет на 70 площадках. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"21 мая 2017 года проекту "Активный гражданин" исполняется три года. По традиции на лучших площадках Москвы пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения проекта. Праздник объединит более 70 площадок и пройдет в столичных парках, популярных кофейнях и кафе, зоопарке и библиотеках. А завершится "День активного гражданина" грандиозным концертом в парке "Музеон", - сказали в пресс-службе.

Для участников проекта запланированы экскурсии, экстремальные маршруты "ПандаПарков", встречи с известными российскими писателями, поэтами, журналистами и блогерами, а также выступления различных исполнителей и победителей конкурса "Таланты Москвы". 21 мая в 16 московских парках откроются 46 точек бесплатного проката велосипедов, тандемов, роликов, самокатов, электромопедов и сегвеев. В этом году участникам проекта впервые станут доступны услуги проката лодок и катамаранов.

Кульминацией праздничной программы станет концерт в "Музеоне". На территории парка разместятся арт-объекты и игровые зоны, а с 17 до 20 часов гости мероприятия смогут увидеть выступления спортивно-музыкального велооркестра и уличных театров. В 18 часов на главной сцене парка начнется финальный гала-концерт, где состоится награждение победителей конкурса "Таланты Москвы".

О конкурсе талантов

Конкурс "Таланты Москвы" проходит в проекте "Активный гражданин" с начала марта. Он проводится в несколько этапов: заочный отбор заявок и личные прослушивания. Всего на конкурс поступило более 1 тыс. заявок в 4 номинациях ("вокал", "оригинальный жанр", "современная хореография", "художественное слово"). По итогам заочного отбора и прослушиваний экспертное жюри, в состав которого вошли звезды эстрады, театра и кино, определило финалистов конкурса, победителей выберут сами горожане.

О проекте

Система электронных референдумов "Активный гражданин" была запущена 21 мая 2014 года. В настоящий момент количество участников проекта превышает 1,5 млн пользователей. За три года в проекте было проведено более 2 тыс. голосований, реализовано свыше 1,2 тыс. решений москвичей, обработано более 64 млн мнений по текущим городским вопросам. Участие в голосованиях доступно через мобильное приложение или сайт проекта.

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