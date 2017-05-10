СК проверяет обстоятельства нападения водителя BMW на женщину с детьми в Москве

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства нападения водителя BMW на женщину с детьми на пешеходном переходе в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"5 мая водитель автомобиля BMW, остановившись на пешеходном переходе в центре Москвы, беспричинно проявил агрессию к женщине, которая переходила дорогу в установленном месте совместно со своими детьми. В результате действий указанного лица, женщине был причинен физический вред", - сообщила она.
По поручению руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи устанавливают местонахождение водителя и опрашивают очевидцев инцидента, для установления тяжести причинённого вреда здоровью будет назначена судмедэкспертиза.
ГСУ призывает водителя явиться в следственные органы для установления всех обстоятельств произошедшего, добавила Иванова.