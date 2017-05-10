Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверяет обстоятельства нападения водителя BMW на женщину с детьми в Москве

Москва
10 мая, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Следователи устанавливают местонахождение водителя и опрашивают очевидцев инцидента

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства нападения водителя BMW на женщину с детьми на пешеходном переходе в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"5 мая водитель автомобиля BMW, остановившись на пешеходном переходе в центре Москвы, беспричинно проявил агрессию к женщине, которая переходила дорогу в установленном месте совместно со своими детьми. В результате действий указанного лица, женщине был причинен физический вред", - сообщила она.

По поручению руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи устанавливают местонахождение водителя и опрашивают очевидцев инцидента, для установления тяжести причинённого вреда здоровью будет назначена судмедэкспертиза.

ГСУ призывает водителя явиться в следственные органы для установления всех обстоятельств произошедшего, добавила Иванова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент: санкции США в отношении РФ пока остаются в силе
2
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
5
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
6
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама