Энергетики вернули тепло во все жилые дома и объекты социальной сферы Москвы

МОСКВА, 11 мая./ТАСС/. Энергетики обеспечили подачу тепла во все жилые дома и объекты социальной сферы Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК).

"По состоянию на 22:00 мск 10 мая обеспечена подача тепла всем жилым домам и объектам социальной сферы, обслуживаемым компанией, а также ее дочерним обществом МОЭК- ООО "ТСК Мосэнерго" в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) и Зеленоградском административного округе города Москвы",- уточнили в пресс- службе.

Теплоснабжение было возобновлено вечером 9 мая в соответствии с факсограммой от столичного правительства, в которой говорилось о понижении температуры воздуха и сохранении холодной погоды в ближайшие дни.

Если в каком-то из жилых зданий все еще отсутствует отопление, то причиной может быть состояние внутридомовых коммуникаций, отметили в пресс-службе. Для того, чтобы решить проблему, нужно связаться с обслуживающей управляющей компанией или позвонить по телефону горячей линии МОЭК: 8 (495) 539-59-59.