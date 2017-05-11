Архитектурной подсветкой в этом году украсят около 250 московских зданий

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Архитектурно-художественная подсветка украсит в этом году около 250 зданий в Москве в рамках программы "Моя улица". Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в список вошли храмы, исторические постройки и административные здания.
"Мы оснастим архитектурно-художественной подсветкой так называемые объекты-доминанты. Это дома, расположенные на перекрестках улиц, административные здания, а также дома, представляющие историческую ценность", - приводится комментарий руководителя столичного департамента жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Павла Ливинского.
Светодиодную подсветку получат, в частности, храмы Патриаршего подворья в Зарядье, здания на Новой и Старой площадях, Палаты бояр Романовых на Варварке. Фасады домов будут подсвечиваться белым светом, в дни государственных и городских праздников будет включаться праздничный режим освещения - более яркий и интенсивный. Архитектурно-художественной подсветкой уже оборудовано более 1,5 тыс. московских зданий.
В этом году в программу благоустройства "Моя улица" войдет более 80 улиц, в прошлом году была приведена в порядок 61 улица общей протяженностью более 45 км.