Общественники просят проверить все строящиеся школы Москвы после ЧП в Ленобласти

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель Общественного совета при столичном департаменте образования Татьяна Минеева обратилась к заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину с просьбой организовать дополнительную проверку всех строящихся школ и детсадов после обрушения здания школы в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета.

"В связи с недавними сообщениями СМИ о частичном обрушении здании строящейся школы в Ленинградской области, прошу вас организовать дополнительную проверку всех объектов, возводимых в Москве в настоящее время, предназначенных для последующей эксплуатации в качестве школ (в том числе дошкольных групп), на предмет соблюдения всех норм строительства" - приводятся в сообщении слова Минеевой.

Как отмечается в материале, 7 мая 2017 года в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области обрушилась часть здания строящейся школы. В результате происшествия погиб человек.