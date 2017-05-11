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Московский метрополитен работал в майские праздники без сбоев

Москва
11 мая, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Начальник Московского метрополитена отметил плотный пассажиропоток в майские праздники

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Столичное метро стабильно работало в майские праздники, не было допущено ни одного сбоя. Об этом сообщил журналистам начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

"Мы стабильно отработали праздничные дни. Метрополитен не допустил ни одного сбоя в работе, несмотря на то, что где-то закрывались станции. Все пассажиры столичной подземки входили в наше положение", - сказал он.

По его словам, несмотря на погоду в майские праздники был плотный пассажиропоток. Москвичи в 2017 году в майские праздники отдыхали 7 дней - с 29 апреля по 1 мая и 6-9 мая.

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