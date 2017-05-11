Собянин: подрядчики по программе "Моя улица" обязаны переделывать брак или платить штрафы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Подрядчики, реализующие программу благоустройства "Моя улица" в Москве, при некачественной работе обязаны ее переделать или заплатить штраф. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Те, кто допускают брак, по гарантии возвращают нам деньги либо переделывают (работу - ред.). Контроль достаточно жесткий, и обязательства достаточно жесткие", - сказал Собянин в эфире радиостанции Вести FM.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более сотни улиц, в 2017 году в программу войдет более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади.