Пассажиропоток на МЦК может вырасти до 470 тыс. человек в сутки

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) может увеличиться в перспективе на 80 тыс. человек в сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"МЦК - колоссальный проект, ежедневно по нему передвигаются около 370 тыс. пассажиров. Я думаю, что мы до 450 тыс. сможем перевозить. Это вопрос интеграции с другими направлениями железной дороги, благоустройства подходов к МЦК", - сказал Собянин в эфире радиостанции Вести FM.
Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. С момента запуска МЦК воспользовались более 55 млн пассажиров, при этом уже в текущем году - более 28 млн пассажиров. В 2017 году пассажиропоток МЦК может составить около 90 млн пассажиров, сообщал ранее начальник ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Пегов.
По МЦК ходят скоростные электропоезда "Ласточка", оборудованные кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Оплатить проезд можно банковскими картами и по бесконтактной технологии NFC, а также с помощью Apple Pay и Samsung Pay.
Окончание работ по благоустройству территорий рядом со станциями МЦК и интеграции кольца с радиальными направлениями пригородного железнодорожного сообщения планируется в 2018 году.