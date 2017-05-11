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Первых кандидатов от "Единой России" на муниципальных выборах в Москве назовут 11 мая

Москва
11 мая, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Всего в столице пройдет 325 собраний выборщиков

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Первые собрания выборщиков, на которых пройдет предварительное голосование по отбору кандидатов от "Единой России" для участия в московских муниципальных выборах, состоятся в четверг, 11 мая. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Олег Смолкин.

"На сегодняшний день мы полностью готовы к финальному этапу, мы договорились о проведении собраний (выборщиков), у нас определены списки выборщиков, почти 19 тысяч человек. Сами собрания стартуют уже сегодня, и всего будет проведено таких собраний 325 - по одному в каждом избирательном в округе", - сказал Смолкин.

По его словам, на собраниях участники предварительного голосования смогут выступить со своей программой, а также ответить вопросы выборщиков и других участников праймериз.

"Голосование будет проходить сразу после завершения собрания. Сегодня будет порядка 10-15 собраний. Соответственно, по этим 10-15 округам уже сегодня будут объявлены первые победители", - уточнил он.

Выборы в Советы депутатов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 муниципалитетах столицы - во всех, кроме Щукино.

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