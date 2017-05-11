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Почти 60% пайщиков объекта СУ-155 на улице Бочкова в Москве выбрали квартиры Capital Group

Москва
11 мая, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Еще 20% пайщиков намерены дождаться завершения строительства объекта на улице Бочкова

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Почти 60% пайщиков объекта СУ-155 на улице Бочкова в Москве, которые предоставили соответствующие документы в Capital Group (взявшей на себя выполнение обязательств прежнего застройщика перед участниками строительства - прим. ТАСС), выбрали жилье в других объектах компании. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Почти 80% пайщиков, вложивших деньги в строительство дома на улице Бочкова из представивших соответствующие комплекты документов в Capital Group, уже определились с выбором. Из них 20% пайщиков готовы дожидаться завершения строительства объекта на улице Бочкова, а 58% - предпочли альтернативные варианты в других объектах инвестора (ЖК "Триколор", ЖК "Мир Митино", ЖК "Позитив" и ЖК "Штат-18"). Оставшиеся 22% участников строительства пока не дали окончательного ответа", - уточнили в пресс-службе.

По данным компании, пайщиками были представлены комплекты документов на 92 квартиры, по которым проведена юридическая проверка. В Москомстройинвесте напомнили, что Capital Group предложила пайщикам на выбор получить квартиру в одном из построенных или строящихся объектов компании или дождаться окончания строительства проекта на улице Бочкова. В период с 3 по 8 мая пайщики посетили предложенные инвестором объекты.

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2абв, районе Фили-Давыдково, мкрн 69, корп. 2, районе Нагатино- Садовники, мкрн 1, корп. 29, 29Б, 30, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23.

По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала. Пострадавшими по объектам СУ-155 в столице числятся более 2 тыс. пайщиков.

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