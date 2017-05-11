В Москве задержан хулиган, распыливший газ из баллончика в лицо таксисту

Баскетболисты ЦСКА де Коло и Теодосич вошли в символические сборные ЕвролигиСпорт 11 мая, 15:11
Единороссы Свердловской области определились с участниками праймериз на пост главы регионаНовости Урала 11 мая, 15:04
Путин обсудил с Аббасом вопросы урегулирования палестино-израильского конфликтаПолитика 11 мая, 14:51
В СПЧ выступают против уголовного наказания за оскорбление чувств верующихОбщество 11 мая, 14:51
Инфантино похвалил Россию за четкое исполнение обязательств при подготовке к турнирамСпорт 11 мая, 14:47
В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей домаПолитика 11 мая, 14:15
ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 60 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 11 мая, 14:10
Власти Москвы выделили гранты для повышения зарплат реаниматологамМосква 11 мая, 14:10
Строители начали монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского мостаВ стране 11 мая, 14:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в лицо таксисту в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил замначальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
"В отдел полиции по Тверскому району обратился очевидец. По его словам, между водителями такси на площади возле Белорусского вокзала произошел конфликт, в ходе которого один распылил в лицо другому газ раздражающего действия", - сообщил он.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хулиганстве был задержан 29-летний приезжий из Средней Азии, работающий водителем такси.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.