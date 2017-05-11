В Москве задержан хулиган, распыливший газ из баллончика в лицо таксисту

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в лицо таксисту в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил замначальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"В отдел полиции по Тверскому району обратился очевидец. По его словам, между водителями такси на площади возле Белорусского вокзала произошел конфликт, в ходе которого один распылил в лицо другому газ раздражающего действия", - сообщил он.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хулиганстве был задержан 29-летний приезжий из Средней Азии, работающий водителем такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.