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В Москве задержан хулиган, распыливший газ из баллончика в лицо таксисту

Москва
11 мая, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в лицо таксисту в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил замначальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"В отдел полиции по Тверскому району обратился очевидец. По его словам, между водителями такси на площади возле Белорусского вокзала произошел конфликт, в ходе которого один распылил в лицо другому газ раздражающего действия", - сообщил он.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хулиганстве был задержан 29-летний приезжий из Средней Азии, работающий водителем такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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