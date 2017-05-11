Власти Москвы выделили гранты для повышения зарплат реаниматологам

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы учредило специальные денежные гранты лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц. Об этом стало известно в ходе заседания президиума правительства столицы.
"Мы выходим с предложением учредить грант правительства Москвы, направленный на поддержание высокотехнологичной помощи при неотложных состояниях при заболеваниях, которые угрожают жизни человека. Проект постановления предполагает доведение лучшим медицинским организациям по итогам года 30 млн рублей за каждый грант. Грантов предлагаем 10: пять взрослым многопрофильным больницам, два - детским больницам, по одному гранту неонатологическому отделению, отделениям инсультной и инфарктной сети", - сказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Гранты будут предоставляться ежегодно по результатам мониторинга деятельности отделений реанимации и интенсивной терапии. Возможность получения гранта будут иметь все городские стационары, включая роддома. Средства грантов должны быть использованы больницами-получателями на повышение оплаты труда врачей и других медработников отделений реанимации и интенсивной терапии.