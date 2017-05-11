Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы выделили гранты для повышения зарплат реаниматологам

Москва
11 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Всего городским больницам предлагается 10 грантов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы учредило специальные денежные гранты лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц. Об этом стало известно в ходе заседания президиума правительства столицы.

"Мы выходим с предложением учредить грант правительства Москвы, направленный на поддержание высокотехнологичной помощи при неотложных состояниях при заболеваниях, которые угрожают жизни человека. Проект постановления предполагает доведение лучшим медицинским организациям по итогам года 30 млн рублей за каждый грант. Грантов предлагаем 10: пять взрослым многопрофильным больницам, два - детским больницам, по одному гранту неонатологическому отделению, отделениям инсультной и инфарктной сети", - сказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Гранты будут предоставляться ежегодно по результатам мониторинга деятельности отделений реанимации и интенсивной терапии. Возможность получения гранта будут иметь все городские стационары, включая роддома. Средства грантов должны быть использованы больницами-получателями на повышение оплаты труда врачей и других медработников отделений реанимации и интенсивной терапии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
6
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
7
В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей дома
Темы дня
Загрузка...
Реклама