Выступления участников конкурса "Московская весна a capella" посетили почти 1 млн человек

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Зрителями представлений в рамках конкурса "Московская весна a capella", прошедшего в столице с 28 апреля по 7 мая, стали почти 1 млн человек. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Всего площадки фестиваля за эти десять дней посетили более 4,5 млн человек. При этом 900 тыс. стали зрителями музыкальных конкурсов", - сказал Немерюк.

Как сообщалось ранее, вокалисты, прошедшие отбор, выступали перед москвичами и туристами. В эти дни Москва превратилась в большую концертную площадку: выступления прошли на столичных улицах и площадях, на вокзалах (Рижском и Белорусском), даже на балконах домов.

В конкурсе приняли участие 1,5 тыс. вокалистов из 12 стран. Состоялось 1,2 тыс. выступлений, прозвучало порядка 8 тыс. песен и музыкальных композиций.

Конкурс, который в будущем планируют сделать ежегодным, прошел в рамках городского фестиваля "Московская весна". Призовой фонд конкурса, сформированный из спонсорских средств, составил 17 млн рублей, в том числе главный приз - 6,2 млн рублей, первое место - 1,8 млн рублей, второе место - 1,2 млн рублей, третье место - 600 тыс. рублей.

Обладателем Гран-при "Московской весны a cappella" стала вокальная группа Opus Jam из Франции. Победителем в категории "Малые вокальные группы", где соревновались коллективы насчитывающие от одного до трех человек, победителем стала группа Fool Moon из Венгрии. В категории "Средние вокальные группы" - коллектив из Сингапура Micappella. Московский хор Honey Jazz Choir победил в категории "Большие вокальные группы".

Приз зрительских симпатий достался сразу шести исполнителям и вокальным коллективам из Москвы, Красноярска и Воронежа.