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Обнаруженная на станции метро "Дмитровская" в Москве коробка опасности не представляет

Москва
11 мая, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Бесхозная картонная коробка оказалась пустой

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бесхозная коробка была обнаружена при обходе на платформе станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, опасности она не представляет. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 15:10 при обходе станции метро "Дмитровская" сотрудниками УВД на метрополитене была обнаружена бесхозная картонная коробка. С целью обеспечения безопасности пассажиров место обнаружения было ограждено. Для проведения мероприятий с металлодетектором и служебно-розыскной собакой полицейским потребовалось 20 минут", - сказал он.

По словам Мышляева, коробка оказалась пустой, опасности она не представляет. "Оцепление было снято, станция работает в обычном режиме, на движение поездов инцидент не повлиял", - заключил он.

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