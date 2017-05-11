Обнаруженная на станции метро "Дмитровская" в Москве коробка опасности не представляет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бесхозная коробка была обнаружена при обходе на платформе станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, опасности она не представляет. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 15:10 при обходе станции метро "Дмитровская" сотрудниками УВД на метрополитене была обнаружена бесхозная картонная коробка. С целью обеспечения безопасности пассажиров место обнаружения было ограждено. Для проведения мероприятий с металлодетектором и служебно-розыскной собакой полицейским потребовалось 20 минут", - сказал он.

По словам Мышляева, коробка оказалась пустой, опасности она не представляет. "Оцепление было снято, станция работает в обычном режиме, на движение поездов инцидент не повлиял", - заключил он.