Москва и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали соглашение о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и социальной областях, а также программу его реализации на 2017-2021 годы. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, подписание документов приурочено к проведению Дней Ленинградской области в Москве, посвященных 90-летию образования этого региона.

"Ленинградская область является одним из главных партнеров Москвы, и это неслучайно. За последние годы в области построены новые порты, созданы промышленные предприятия, продукция которых востребована на московском рынке. Соглашение, которое мы сегодня подпишем, позволит вывести наше взаимодействие на новый качественный уровень и принесет пользу жителям Москвы и Ленинградской области", - отметил Собянин.

Дрозденко также подчеркнул, что Москва является стратегическим партнером для региона. Ленинградская область занимает пятое место среди российских регионов по объемам товарооборота с Москвой. В 2015 году он составил 156,7 млрд. рублей.

Соглашение и программа сотрудничества между Москвой и Ленинградской областью развивают положения предыдущего двухстороннего документа, подписанного в 2003 году. Новые документы предусматривают создание условий для расширения межрегиональной кооперации в таких сферах, как ТЭК, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс, транспорт, информационные коммуникации, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, наука, культура, сохранение культурного наследия, молодежная политика, спорт, социальная защита населения, охрана окружающей среды.

Дни Ленинградской области в Москве проходят с 11 по 13 мая. В программе - деловые и культурные мероприятия, посвященные обмену опытом между администрациями Москвы и Ленинградской области по вопросам госуправления, регулирования деятельности естественных монополий, туризма, поддержки НКО и добровольческого движения, образования, социальной поддержки населения, здравоохранения, межнациональных и межконфессиональных отношений.

Кроме того, в театре фольклора "Русская песня" пройдет гала-концерт с участием творческих коллективов Ленинградской области, запланирована международная конференция "Экологические проблемы Ладожского озера", встречи депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с депутатами Московской городской думы, турниры по дзюдо и фехтованию между юношескими командами двух регионов.