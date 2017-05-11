СК установил местонахождение водителя BMW, напавшего на женщину с детьми в центре Москвы

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи установили местонахождение водителя БМВ, напавшего на женщину с детьми на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Установлено местонахождение водителя BMW. Мужчина, 1973 года рождения, будет доставлен в следственный отдел столичного управления Следственного комитета для проведения проверочных мероприятий", - сказала она.
По данным СК, 5 мая водитель автомобиля BMW, остановившись на пешеходном переходе в центре Москвы, беспричинно проявил агрессию по отношению к женщине, которая переходила дорогу в установленном месте совместно со своими детьми, и нанес ей физический вред. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Для установления тяжести причиненного вреда здоровью будет назначена судмедэкспертиза.