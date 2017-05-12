Электрички Белорусского направления МЖД опаздывают из-за оказания медпомощи пассажиру

Орешкин: рост импорта может ослабить рубль в летний периодЭкономика и бизнес 12 мая, 9:10
Сборная Мексики будет готовиться к Кубку конфедераций на стадионе "Центральный" в КазаниСпорт 12 мая, 9:05
Летевший в Турцию самолет вернулся в Екатеринбург из-за попавшей в двигатель птицыНовости Урала 12 мая, 8:49
Неделя звезд КХЛ 2018 года пройдет в АстанеСпорт 12 мая, 8:42
Более половины лесных пожаров в России приходится на СибирьСибирь 12 мая, 8:34
Вице-президент ФИФА: Россия будет представлена в совете организации, это вопрос времениСпорт 12 мая, 8:32
Емельяненко: международная ассоциация планирует ввести правила женских боев ММАСпорт 12 мая, 8:24
СК обратился в суд за санкцией на заочный арест экс-губернатора ЮревичаПроисшествия 12 мая, 8:10
Вице-президент ФИФА: инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себяСпорт 12 мая, 8:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Несколько электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами в связи с остановкой поезда для оказания медицинской помощи пассажиру. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
"Сегодня в 06:58 мск на станции Одинцово был остановлен пригородный электропоезд сообщением Звенигород - Большая Волга для оказания медицинской помощи пассажиру, который плохо почувствовал себя во время поездки. Железнодорожники незамедлительно вызвали на место скорую помощь", - отметили в пресс-службе. В 07:19 мск, после прибытия медиков, электропоезд продолжил следование по маршруту с отклонением от графика в 21 минуту.
"В связи с этим несколько электричек Белорусского направления МЖД, в том числе диаметральные, которые переходят с одного направления на другое, следуют из области в Москву с увеличенным интервалом до 20 минут", - уточнили в пресс-службе.