Электрички Белорусского направления МЖД опаздывают из-за оказания медпомощи пассажиру

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Несколько электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами в связи с остановкой поезда для оказания медицинской помощи пассажиру. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"Сегодня в 06:58 мск на станции Одинцово был остановлен пригородный электропоезд сообщением Звенигород - Большая Волга для оказания медицинской помощи пассажиру, который плохо почувствовал себя во время поездки. Железнодорожники незамедлительно вызвали на место скорую помощь", - отметили в пресс-службе. В 07:19 мск, после прибытия медиков, электропоезд продолжил следование по маршруту с отклонением от графика в 21 минуту.

"В связи с этим несколько электричек Белорусского направления МЖД, в том числе диаметральные, которые переходят с одного направления на другое, следуют из области в Москву с увеличенным интервалом до 20 минут", - уточнили в пресс-службе.