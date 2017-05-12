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Движение электричек на Белорусском направлении МЖД вошло в график

Москва
12 мая, 10:53 UTC+3

Лишь пять электричек из области в Москву проследовали с отклонением от расписания

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Движение электричек на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) осуществляется по расписанию после утреннего сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

​"Диспетчерский аппарат МЖД ввел в график пригородные поезда Белорусского направления, который ранее был частично нарушен в связи с необходимостью оказать медицинскую помощь пассажиру, плохо почувствовавшему себя по время поездки. В настоящее время все электрички курсируют по расписанию", - сообщили в пресс-службе.

С отклонением от расписания проследовало только пять электропоездов, выполняющих рейсы из области в Москву. Чтобы не допустить роста числа задержанных электричек, один электропоезд был снят с маршрута и еще один выполнил укороченный рейс. 

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