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МЧС России проведет День первой помощи в МГУ

Москва
12 мая, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Мероприятие пройдет 16 мая на семи площадках университета

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. МЧС России проведет в Московском государственном университете День первой помощи, в рамках которого все желающие смогут научиться оказывать первую медицинскую помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Он состоится 16 мая и пройдет на семи площадках МГУ. На одной из них в течение дня опытные специалисты проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, на отдельной площадке пройдет флешмоб. Кроме того, планируется, что в этот день будет установлен рекорд по самому продолжительному проведению сердечно-легочной реанимации в нашей стране", - рассказали в МЧС. Для участия во флешмобе приглашены руководители министерств и ведомств, известные политики, деятели культуры и спорта, преподаватели и студенты МГУ.

В этот же день состоится финал студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи "Человеческий фактор", которые проводит МЧС России с 2014 года. В этом году в отборочных турах по всей стране приняли участие свыше 450 команд, но в финал попали только более 20 из них.

День первой помощи предусматривает и деловую программу, в рамках которой пройдут тематические круглые столы, будут объявлены результаты конкурса медиапроектов по пропаганде культуры безопасности, организованного Центром экстренной психологической помощи и журфаком МГУ. "Цель этого мероприятия - вызвать интерес населения к обучению навыкам оказания первой помощи, так как любой человек, не имеющий специального образования, может в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего до приезда специалистов", - пояснили в МЧС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений, утоплений или других экстремальных ситуаций происходит до 10% случаев гибели людей и до 15% случаев инвалидности. Оказание первой медицинской помощи особенно эффективно в течение так называемого золотого часа, первого после травмы, когда можно спасти человека.

В начале 2015 года по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России стартовал проект "Научись спасать жизнь!", в котором на сегодняшний день уже приняли участие, а значит, освоили навыки оказания первой помощи, тысячи человек по всей стране.

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