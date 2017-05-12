Задержан водитель, устроивший драку на парковке на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, устроившего драку на парковке на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о драке на Межинской улице. Очевидец сообщил, что на парковке водитель одного из автомобилей сделал замечание девушке, находящейся за рулем иномарки, по поводу неправильной парковки", - сообщил он.
За девушку вступился ее супруг, и между мужчинами завязалась драка. В результате водитель иномарки ударил своего оппонента ножом и скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), 58-летнего подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.