Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержан водитель, устроивший драку на парковке на северо-востоке Москвы

Москва
12 мая, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, устроившего драку на парковке на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о драке на Межинской улице. Очевидец сообщил, что на парковке водитель одного из автомобилей сделал замечание девушке, находящейся за рулем иномарки, по поводу неправильной парковки", - сообщил он.

За девушку вступился ее супруг, и между мужчинами завязалась драка. В результате водитель иномарки ударил своего оппонента ножом и скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), 58-летнего подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Маргарита Симонова и Валерий Тодоровский на съемках фильма "Большой"
Агент оттепели: что нужно знать о режиссере фильма "Большой"
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
2
СМИ: в центре Рима произошел взрыв
3
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
6
Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листа
7
CNN: самолету президента США из-за некачественного техобслуживания нанесен ущерб в $4 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама