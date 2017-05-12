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"Праздник корюшки" пройдет в московском парке "Сокольники"

Москва
12 мая, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Ранее мероприятие ежегодно проводилось в Ленинградской области

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ежегодный и традиционный для Ленинградской области "Праздник корюшки" в этом году выйдет за пределы региона и пройдет в столичном парке "Сокольники". Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Парк "Сокольники", там выставочные павильоны, где будет продаваться, жариться корюшка, где будет продукция народных промыслов Ленинградской области", - сказал он, уточнив, что праздник пройдет 13 и 14 мая.

По словам Дрозденко, в рамках праздника в столичном парке также пройдут выступления творческих коллективов Ленобласти. "Мы также будем представлять и туристический потенциал Ленинградской области, то есть у нас там будут выставлены рекламные щиты", - добавил губернатор.

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