Москвичи с 13 мая по 5 июня смогут принять участие в переписи соловьев

Эксперты: молодые россияне не умеют вести свой бюджетСоциальная ответственность 12 мая, 18:25
Хоккеист Капризов считает, что физически готов сыграть на чемпионате мираСпорт 12 мая, 18:22
Петербург вспоминает жертв теракта в метро на 40-й день трагедииОбщество 12 мая, 18:18
Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБКомментарии 12 мая, 18:17
Источник: запуск российского модуля "Наука" состоится не раньше августа 2018 годаКосмос 12 мая, 18:16
Минстрой предложил завершить программу "Жилье для российской семьи"Общество 12 мая, 18:11
Лорд-мэр лондонского Сити поддержал исламскую финансовую системуСоциальная ответственность 12 мая, 18:09
Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словакамиСпорт 12 мая, 17:58
Камерунские школьницы придумали приложение для помощи жертвам боевиковСоциальная ответственность 12 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Акция "Соловьиные вечера" стартует в Москве 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"С 13 мая по 5 июня на природных территориях столицы будут принимать информацию от жителей об обнаруженных поющих соловьях", - уточнили в пресс-службе.
Считать соловьев лучше вечером, на закате, тогда они поют наиболее активно. Для фиксации данных достаточно иметь при себе ручку и блокнот. Можно на всякий случай взять и фотоаппарат, однако сфотографировать соловья сложно из-за его скрытности и неприметности, поэтому считают этих птиц по голосам.
При подсчете необходимо фиксировать в какой части парка были слышны трели. Желательно предоставить краткое описание места, где поет соловей (парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги), где именно "засекли" поющих птах - какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоем.
Карточки учета соловьев будут принимать в парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Тропарево", "Теплый Стан" и "Долина реки Сетунь", "Москворецкий", "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Сокольники", "Измайлово", "Косинский". Все карточки учета после окончания акции будут переданы в Союз охраны птиц России, где данные сведут и сравнят с предыдущими годами.