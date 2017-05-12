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Москвичи с 13 мая по 5 июня смогут принять участие в переписи соловьев

Москва
12 мая, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Собранные в рамках акции "Соловьиные вечера" данные о поющих соловьях будут переданы в Союз охраны птиц России

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Акция "Соловьиные вечера" стартует в Москве 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"С 13 мая по 5 июня на природных территориях столицы будут принимать информацию от жителей об обнаруженных поющих соловьях", - уточнили в пресс-службе.

Считать соловьев лучше вечером, на закате, тогда они поют наиболее активно. Для фиксации данных достаточно иметь при себе ручку и блокнот. Можно на всякий случай взять и фотоаппарат, однако сфотографировать соловья сложно из-за его скрытности и неприметности, поэтому считают этих птиц по голосам.

При подсчете необходимо фиксировать в какой части парка были слышны трели. Желательно предоставить краткое описание места, где поет соловей (парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги), где именно "засекли" поющих птах - какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоем.

Карточки учета соловьев будут принимать в парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Тропарево", "Теплый Стан" и "Долина реки Сетунь", "Москворецкий", "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Сокольники", "Измайлово", "Косинский". Все карточки учета после окончания акции будут переданы в Союз охраны птиц России, где данные сведут и сравнят с предыдущими годами.

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