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Аргентинский танцевальный вечер пройдет 14 мая в московском парке "Фили"

Москва
12 мая, 17:01 UTC+3

В рамках аргентинского вечера пройдут танцевальные мастер-классы и выставка-спектакль

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Аргентинский вечер танцев пройдет в парке "Фили" в столице 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"14 мая в арт-студии парка "Фили" с 19:00 до 00:00 мск пройдет выставка-спектакль "Донт край фо ми, Архентина": это увлекательный музыкально-танцевальный спектакль о путешествии по Аргентине, более 30 профессиональных фотографий из Буэнос-Айреса, Сантьяго-дель-Эстеро, Анд с выдержками из путевых заметок, рисунками, цитатами из текстов песен и бесед с музыкантами и танцорами Аргентины", - сказали в пресс-службе.

В спектакле будут показаны такие аргентинские танцы, как танго, карнавалито, самба, куэка, прозвучит музыка Анд. С 22:00 мск начнется танцевальный мастер-класс для посетителей парка.

Арт-студия расположена недалеко от главного входа парка. В ней на протяжении года проходят различные обучающие мастер-классы, уроки, спортивные занятия.

Парк культуры и отдыха "Фили" расположен на западе Москвы и занимает площадь в 280 га. Ежегодно его посещают более 7,5 млн человек. На территории парка находятся Кунцевское городище, одно из древнейших укрепленных поселений Москвы 11 века, ансамбль усадьбы Нарышкиных в Кунцеве 17-19 веков.

Парк обладает современной инфраструктурой, включая реконструированную набережную, летний кинотеатр, шахматный клуб, стационарные спортивные площадки, детский городок аттракционов и экстремальный веревочный парк.

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