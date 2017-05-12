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Суд над участником несанкционированной акции 26 марта перенесен на 18 мая

Москва
12 мая, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Перенос судебного заседания связан с несвоевременным уведомлением подсудимого и его адвоката о дате проведения предварительных слушаний

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отложил на 18 мая предварительные слушания по уголовному делу в отношении 28-летнего Юрия Кулия, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание отложено в связи с несвоевременным уведомлением подсудимого и его адвоката о дате судебного заседания", - сказали в суде.

Это первый судебный процесс над участником несанкционированной акции 26 марта в столице. По словам представителя СК Светланы Петренко, Кулий в ходе несанкционированного массового мероприятия совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самого обвиняемого, видеозаписями.

Всего по делу арестованы четверо обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Уголовное дело в отношении Зимовца выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Следственный комитет РФ также завершил расследование дела в отношении Шпакова. Расследование в отношении других обвиняемых продолжается.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ:213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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