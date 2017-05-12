Непогода может осложнить дорожную ситуацию в Москве в вечерний час пик

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия могут в ближайшие часы осложнить дорожную обстановку в Москве. Такой прогноз сделали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
"Сегодня в вечерний час пик ожидается ухудшение погоды и, как следствие, осложнение дорожного движения. В настоящее время в городе местами наблюдается мокрый снег", - отметил представитель ЦОДД.
По данным синоптиков, до конца дня в городе ожидается усиление ветра, возможны новые снежные "заряды", к утру на дорогах местами образуется гололедица. "При таких погодных условиях на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что может привести к росту числа ДТП", - отметили в ЦОДД.
Кроме того, в связи с открытием дачного сезона прогнозируются серьезные затруднения на дорогах по направлению в область - трафик может осложниться до 8 баллов. Основные заторы будут наблюдаться на Бульварном, Садовом и Третьем кольцах, на вылетных магистралях в сторону области вблизи МКАД, а также на самой Московской кольцевой.
"Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистам необходимо быть более внимательными и аккуратными на дорогах, а по возможности пользоваться городским транспортом", - обратились в центре к автомобилистам. В ЦОДД также рекомендовали водителям выезжать на дороги в ночное время только на зимней резине.