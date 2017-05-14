В Москве к концу следующей недели ожидается до 21 градуса тепла

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. К концу следующей недели в Москве потеплеет до 21 градуса, сообщили в Гидрометцентре.
"По предварительным расчетам в пятницу, 19 мая, воздух в городе может прогреться до 16-21 градуса. В выходные будет еще теплее", - уточнил представитель метеослужбы. При этом ночные температуры будут невысокими - от 3 до 8 градусов тепла. В ближайшую ночь еще не исключены заморозки, затем столбики термометров начнут подниматься.
В понедельник днем ожидается до 14-16 тепла и небольшой дождь, во вторник - лишь 7-9 градусов с мокрым снегом и порывистым ветром. В среду, после кратковременного похолодания, воздух вновь начнет прогреваться - до 11-13 ( ночью будет от 1 до 3 градусов), в четверг днем ожидается до 19 градусов выше нуля.
Резкое похолодание началось в Москве 8 мая, в течение недели температура воздуха была ниже климатической нормы на 10 градусов и соответствовала началу апреля. В связи с похолоданием, в квартирах москвичей и на социальных объектах вновь включили отопление, а профилактические отключения горячей воды отложили с 10 на 15 мая.