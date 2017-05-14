Отключение горячей воды в квартирах москвичей вновь перенесли

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Энергетики не начнут 15 мая профилактические отключения горячей воды в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ПАО "МОЭК" (Московская объединенная энергетическая компания).
"С понедельника отключать горячую воду не будем", - отметил представитель компании.
Ранее из-за похолодания начало этих работ было перенесено с 10 на 15 мая. Затем энергетики на неопределенный срок подключили отопление. Согласно регламенту, профилактические отключения горячей воды производят после отключения отопления.