Отключение горячей воды в квартирах москвичей вновь перенесли

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Энергетики не начнут 15 мая профилактические отключения горячей воды в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ПАО "МОЭК" (Московская объединенная энергетическая компания).

"С понедельника отключать горячую воду не будем", - отметил представитель компании.

Ранее из-за похолодания начало этих работ было перенесено с 10 на 15 мая. Затем энергетики на неопределенный срок подключили отопление. Согласно регламенту, профилактические отключения горячей воды производят после отключения отопления.