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Местами небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
15 мая, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

В ночь на вторник будет облачно, ожидается дождь, местами - мокрый снег, столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем.

"Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха в Москве составит 14-16 (градусов), по области - от 11 до 16 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется южный и юго-западный, 5-10 м/с.

В ночь на вторник будет облачно, ожидается дождь, местами - мокрый снег. В столице столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла, по области будет от 2 до 7 градусов. Ветер предполагается юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Днем во вторник, 16 мая, прогнозируется дождь. В Москве воздух прогреется до 7-9 градусов, в Подмосковье - до 5-10 градусов. Ветер ожидается северо-западный и северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

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