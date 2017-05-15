Новые поезда "Москва" полностью заменят старые вагоны на фиолетовой ветке к 2020 году

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новые поезда "Москва" полностью заменят старые вагоны типа "Еж" на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена к 2020 году. Об этом начальник столичного метро Дмитрий Пегов рассказал порталу городских новостей "Вечерняя Москва".

"Первой линией, которая пройдет перевооружение, станет Таганско-Краснопресненская, где сейчас эксплуатируются самые старые вагоны серии "Еж", - рассказал Дмитрий Пегов. - Новые поезда полностью их заменят уже к 2020 году." Он отметил, что поезда "Москва" были специально спроектированы "именно для нашего метрополитена".

Пегов также рассказал, что энергоэффективные эскалаторы с датчиками движения "уже можно опробовать, например, на станциях "Деловой центр" и "Котельники".

По словам Пегова, безопасность пассажиров - одна из главных задач. "В рамках подготовки и проведения футбольных матчей (чемпионата мира по футболу 2018 г - прим. ТАСС) мы ожидаем большое количество пассажиров", - отметил он, добавив, что в связи с наплывом пассажиров будет организована работа оперативных штабов на наиболее загруженных станциях, там будут работать все кассы.

Кроме того, по словам Пегова, будут предусмотрены резервные составы, разработаны специальные графики движения поездов, при необходимости намечено выделение дополнительного штата работников станций, расположенных вблизи мест проведения матчей.

Инновации для безопасности и удобства

Как отметил Дмитрий Пегов, служба безопасности метрополитена в рамках тщательной подготовки обеспечения безопасности внедряет интеллектуальную систему видеонаблюдения, позволяющую отслеживать пассажиропотоки, обстановку на станциях, чтобы при необходимости принимать оперативные решения.

Он также поделился планами о новых разработках, связанных с обширной программой для внутреннего туризма. "В наших планах - мобильное приложение-гид, чтобы люди могли самостоятельно создавать экскурсионный маршрут", - рассказал начальник московского метрополитена, уточнив, что приложение поможет не только рассчитать маршрут экскурсии, но и само ее проведет.