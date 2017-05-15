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Мосгаз просит уезжающих в отпуск москвичей не перекрывать газ соседям

Москва
15 мая, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Специалисты также обратились к горожанам с просьбой не менять самостоятельно газовые водонагреватели

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московские газовики в преддверии сезона отпусков просят жильцов не перекрывать газ соседям. Как сообщили в пресс-службе Мосгаза, такие случаи уже зафиксированы, в частности, по адресам: Открытое шоссе, д. 17, кор. 7, улица Минская, д. 7, ул. Новогиреевская, д. 49/28, ул. Вешняковская, д. 22, корп. 2, ул. Мантулинская, д. 16, ул. Демьяна Бедного, д. 22, корп. 1. Всего в столице 24 тыс. газифицированных жилых домов.

"В половине из них краны на стояках установлены в квартирах первых этажей, владельцы которых могут отключать газ не только у себя, но и во всем подъезде. Газовики просят отправляющихся на отдых горожан не перекрывать газ соседям, - в городе уже отмечены такие случаи", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что когда хозяева такой квартиры уезжают в отпуск или просто отсутствуют дома, то одним поворотом рукоятки "общественного" вентиля они перед отъездом могут отключить газ не только у себя, но и во всем подъезде, а решить проблему в их отсутствие крайне сложно.

Просто открыть вентиль снова и вернуть газ в квартиры нельзя. Требуется опрессовка газопровода и доступ во все квартиры, что практически невозможно в период праздников и отпусков. Жильцы, включая прибор при отсутствии газа, могли оставить кран открытым, а это может привести к выходу газа в помещение и, как следствие, возгоранию или даже взрыву.

Если же в квартире никого нет, газовикам приходится обращаться к представителям управляющих компаний, руководителям соответствующих служб районных управ и префектур административных округов. Случается, газовщики просят помощи полиции и МЧС, а жильцы вышерасположенных квартир несколько дней остаются без газа.

Специалисты также обратились к горожанам с просьбой не менять газовые водонагреватели самостоятельно.

Это тоже приводит к отключению газа и чрезвычайным ситуациям.

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