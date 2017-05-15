Строительство паркинга на 1200 машин в Новой Москве завершат к середине года

ОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Строительство открытой многоэтажной автостоянки в составе общественно-жилого комплекса в деревне Язово в Новой Москве планируется завершить к середине 2017 года. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Паркинг рассчитан на 1210 машино-мест. Он возводится за счет средств инвестора", - цитирует слова Жидкина портал Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Всего до конца года в Новой Москве планируется открыть около семи тысяч парковочных мест - как в отдельных гаражах, так и во встроенных паркингах.

"В будущем парковочные места будут создаваться рядом с вводимыми в эксплуатацию торговыми, общественно-деловыми центрами и жилыми комплексами", - подчеркнул руководитель департамента.