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Число патентов в сфере услуг по ремонту квартир в Москве выросло в три раза

Москва
15 мая, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Возможное объяснение роста приобретения патентов - простота и удобство патентной системы налогообложения

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Количество приобретенных патентов в сфере ремонта квартир выросло в столице более чем в три раза за 2016 год. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики Москвы.

"Наиболее весомый прирост патентов наблюдается в сфере ремонта: в 2016 году приобретено 2,2 тыс. патентов на сумму 42 млн рублей. По сравнению с 2015 годом оба показателя (количество патентов и общая сумма приобретения - ред.) увеличились более чем в три раза", - говорится в сообщении.

В области дизайна интерьеров наблюдается рост более чем в полтора раза. Приобретено почти 800 патентов на сумму более 19 млн рублей. Показатели 2015 года - 490 патентов и 11 млн рублей.

"Таким образом, рынок ремонтных и дизайнерских услуг постепенно трансформируется, становится более цивилизованным", - отметили в департаменте. Возможное объяснение роста приобретения патентов - простота и удобство патентной системы налогообложения.

Предприниматель на патенте избавлен от необходимости заполнять налоговую декларацию, платить торговый сбор, НДС и НДФЛ, нанимать бухгалтера и его общение с налоговыми органами также сведено к минимуму.

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