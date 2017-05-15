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Два человека погибли и один пострадал в ДТП на севере Москвы

Москва
15 мая, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полицейские устанавливают причины ДТП на севере Москвы, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

"Сегодня в 00:40 автомобиль Hyundai Sonata двигался по Дмитровскому шоссе и в районе дома 165 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате два человека погибли на месте, еще один госпитализирован", - сказал он.

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