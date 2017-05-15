Путепровод через железную дорогу в районе станции Крекшино МЖД откроется в конце года

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Строительство автодорожного путепровода в районе станции Крекшино на 36 км Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будет завершено в третьем квартале 2017 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
"Путепровод позволит перенаправить поток транспорта, минуя регулируемый переезд через Киевское направление со светофором. Тем самым будут ликвидированы многокилометровые заторы, кроме этого, появится комфортная транспортная связь жилых районов с Минским и Боровским шоссе", - цитирует слова Бочкарева портал Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Длина переезда - более 290 метров. Въезды и съезды будут оборудованы автоматической противогололедной системой.
За последние три года в эксплуатацию введены шесть путепроводов в рамках реализации проекта запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу: Ленинградский путепровод, Можайский, Звенигородский, Волоколамский, Коптевский, Богородский. Всего до конца 2017 года в Москве планируется открыть 12 железнодорожных путепроводов.