Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гостиницу у Павелецкого вокзала построят к осени 2017 года

Москва
15 мая, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

В гостинице Holiday Inn Express будет десять этажей и 243 номера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Строительство гостиницы Holiday Inn Express у здания Павелецкого вокзала на Дубининской улице в Москве планируется завершить в III квартале 2017 года. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"Уже готовы несущие монолитные конструкции. Ведется монтаж внутренних инженерных, сантехнических и электрических систем, выполняются фасадные работы", - приводит слова Антосенко портал Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В десятиэтажной гостинице будет 243 номера и подземная парковка на 44 машины.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на территории Москвы до конца 2019 года планируется построить 49 отелей вместимостью почти 7,8 тыс. номеров. Он добавил, что в среднем в Москве в год вводится в эксплуатацию семь - десять гостиниц. Так, в 2016 году было открыто восемь гостиниц на 1,387 тыс. номеров, а в этом году планируется открыть еще 11 отелей на 2,84 тыс. номеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
4
Новым премьером Франции стал правоцентрист Эдуар Филипп
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Инфляция в России уже достигла уровня в 4%
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама