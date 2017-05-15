Гостиницу у Павелецкого вокзала построят к осени 2017 года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Строительство гостиницы Holiday Inn Express у здания Павелецкого вокзала на Дубининской улице в Москве планируется завершить в III квартале 2017 года. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"Уже готовы несущие монолитные конструкции. Ведется монтаж внутренних инженерных, сантехнических и электрических систем, выполняются фасадные работы", - приводит слова Антосенко портал Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В десятиэтажной гостинице будет 243 номера и подземная парковка на 44 машины.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на территории Москвы до конца 2019 года планируется построить 49 отелей вместимостью почти 7,8 тыс. номеров. Он добавил, что в среднем в Москве в год вводится в эксплуатацию семь - десять гостиниц. Так, в 2016 году было открыто восемь гостиниц на 1,387 тыс. номеров, а в этом году планируется открыть еще 11 отелей на 2,84 тыс. номеров.