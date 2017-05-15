К столичным медикам обратились почти 600 пострадавших от укусов клещей

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Почти 600 человек обратились в медицинские учреждения Москвы по поводу укусов клещей в период с 4 по 10 мая, из них 135 детей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"За период с 4 по 10 мая в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратилось 567 человек, из них дети - 135 (в 2016 году -1279 человек, 295 - дети)", - говорится в сообщении. Отмечается, что укусы произошли, в основном, на территории Московской области (51,3%).
"В лесопарковых зонах Москвы присасывание клещей отмечалось на территории Национального парка "Лосиный остров", парка "Серебряный бор", лесопарка Салтыковский, Тверской и на территории Новой Москвы", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в столице не зарегистрировано.
"В целях подготовки к летней оздоровительной кампании начали проводиться акарицидные (то есть направленные на уничтожение клещей - прим. ТАСС) обработки в лесопарковых зонах Москвы и загородных лагерях", - сообщили в ведомстве.