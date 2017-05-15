На востоке Москвы загорелся мусор с покрышками

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание мусора и резиновых покрышек на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС РФ.
"Возгорание возникло в Окружном проезде в зоне отчуждения на открытой площадке. Информация о пожаре поступила в 20:08 мск", - сказал собеседник агентства. Пожарным в течение 10 минут удалось локализовать, а потом и ликвидировать пожар, площадь которого составила 40 кв. метров. Пострадавших нет.
Очевидцами пожара стали жители района Измайлово, которые заметили густой столб черного дыма.