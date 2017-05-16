Дождливая, прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионе

"Бостон" вышел в полуфинал плей-офф НБА, где сыграет с "Кливлендом"Спорт 16 мая, 6:13
Дождливая, прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионеМосква 16 мая, 6:05
Флагман ТОФ крейсер "Варяг" прибыл в Сингапур для участия в международной выставкеАрмия и ОПК 16 мая, 6:00
"Известия": Минкультуры сократит поддержку игровых кинопроектовКультура 16 мая, 5:46
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Оттаву" во втором матче серии плей-офф НХЛСпорт 16 мая, 5:44
Сотрудник Google нашел возможный "северокорейский след" в недавней массовой кибератакеМеждународная панорама 16 мая, 5:31
"Известия": в Госдуме создадут совет по культуре, религии и межнациональным отношениямОбщество 16 мая, 4:59
Американский призер ОИ-2014 в шорт-треке дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 16 мая, 4:48
Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клеветуПолитика 16 мая, 4:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Похолодание вновь возвращается в Московский регион. Как сообщили в Росгидромете, во вторник будет ветрено и дождливо, воздух прогреется не выше 11 градусов. "Днем будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. Температура воздуха в Москве составит 7-9, по области - 6-11 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-западный, северный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут 3-5 градуса, по области будет от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 12-17 м/с.
Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 11-13, в Подмосковье - до 8-13 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/ с, местами с порывами до 12-17 м/с.