Дождливая, прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионе

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Похолодание вновь возвращается в Московский регион. Как сообщили в Росгидромете, во вторник будет ветрено и дождливо, воздух прогреется не выше 11 градусов. "Днем будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. Температура воздуха в Москве составит 7-9, по области - 6-11 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-западный, северный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут 3-5 градуса, по области будет от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 12-17 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 11-13, в Подмосковье - до 8-13 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/ с, местами с порывами до 12-17 м/с.