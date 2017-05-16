Восемь крупных парков в ближайшее время благоустроят в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют благоустройство восьми крупных парков в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В Москве начнется благоустройство восьми крупных городских парков. Среди них зона отдыха "Мещерское" в районе Солнцево, парк "Терлецкая дубрава" в районе Ивановское, территории Братеевской и Строгинской пойм Москвы-реки, парк усадьбы Грачевка в Ховрине, а также парк "ЗИЛ". Кроме того, благоустройство ждет главную площадь Зеленограда - площадь Юности, а также зеленую зону, расположенную в Академическом районе ЮЗАО вблизи Эндокринологического научного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе благоустройства предстоит высадить деревья и кустарники, разбить клумбы и цветники, засеять газоны многолетними травами. Во всех парках обновят тропиночно-дорожную сеть, появятся новые дорожки из гравия, тропинки, прогулочные зоны, вымощенные плиткой. Чтобы отдых был комфортным, в зеленых зонах поставят лавочки и беседки.

На сайте мэра сообщается, что эти зеленые зоны будут благоустроены в рамках программы "Развитие городской среды". Конкурсы по выбору компаний, которые проведут работы, уже объявлены.