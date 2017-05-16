Два зала на Киевском вокзале в Москве будут отреставрированы в 2017 году

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Два зала Киевского вокзала в Москве будут отреставрированы в этом году: комплексная реставрация красного зала завершится в мае, а розового - осенью. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"В двух залах восстанавливают лестничные сходы, ремонтируют стены и пол. Кроме того, помещениям возвращают исторический облик: стены облицовывают мрамором, восстанавливают художественную лепнину и декоративную живопись", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичной мэрии.
Для удобства горожан в залах будут установлены автоматы по продаже билетов метро и указатели на русском и английском языках. Проекты реставрации подготовлены на основе историко-библиографических исследований и согласованы со столичным департаментом культурного наследия, отметили в мэрии.
Реставрационные работы на Киевском вокзале начались в 2011 году, реставрация красного и розового залов - часть масштабной программы по восстановлению всего транспортно-пересадочного комплекса "Киевский вокзал - Московский метрополитен".