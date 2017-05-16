Более тысячи коммунальщиков дежурят в Москве в связи с непогодой

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Свыше тысячи сотрудников "Мосводостока" переведены на круглосуточное дежурство в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В связи с получением неблагоприятного прогноза погоды для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта организовано круглосуточное дежурство порядка 362 бригад, что составляет 1087 рабочих предприятия, порядка 281 единиц техники, в том числе специальной", - уточнили в пресс-службе.
По данным на 10:00 мск, поступило две заявки на ликвидацию скопления воды. "Все заявки были оперативно выполнены", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время на контроле "Мосводостока" имеется 198 мест возможного скопления воды на городской территории, за которыми закреплена специализированная техника для оперативной откачки воды. При обнаружении подтоплений можно оставить заявку на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03.
По прогнозам синоптиков, 16 мая Москва будет находиться под влиянием атмосферного фронта скандинавского циклона. Дождь будет идти весь день, в городе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Май в столице уже перевыполнил месячную норму осадков.