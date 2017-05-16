Собянин: помощь онкобольным в Москве должна стать качественнее и доступнее

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Помощь пациентам онкологического профиля в Москве нуждается в развитии с точки зрения качества и доступности. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Единственный сегмент сегодня еще достаточно сложный с точки зрения и доступности, и качества оказания помощи - это помощь онкологическим больным. Традиционно ее оказывали в федеральных клиниках, и они в принципе неплохо развиваются. Но с учетом старения населения, увеличения количества людей, которые болеют онкологией, требуется подключение городского бюджета и возможностей городского здравоохранения. Мы такую программу начали - начали закупки высокотехнологичного современного оборудования для больных онкологического профиля", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр Москвы напомнил, что программа модернизации столичного здравоохранения привела к тому, что уровень оснащенности медучреждений столицы стал одним из лучших в мире. По словам Собянина, число высокотехнологичных операций увеличилось на 30%, а доступность высокотехнологической медпомощи в целом - в четыре раза.