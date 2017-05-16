Домодедово в июне 2017 года запустит систему контроля за движением пассажиров

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово запустит систему контроля за движением пассажиров Passenger Access Control (PAC) при прохождении предполетного контроля. Система начнет работу в июне в период проведения Кубка конфедераций по футболу, сообщает пресс-служба аэропорта.
Система будет фиксировать время входа пассажиров в зоны предполетного и таможенно-паспортного контроля аэропорта, что позволит определять нахождение пассажира в терминале, а также не допустить в зону вылета пассажира, рейс которого уже был отправлен или осуществляется не из аэропорта Домодедово.
"Благодаря внедрению системы PAC мы сможем улучшить качество сервиса, сделав удаленную регистрацию, в том числе с помощью смартфонов, более простой и удобной. Кроме того, новое решение повысит уровень авиационной безопасности на территории аэровокзала", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта по внедрению PAC Олега Коршунова.
Кроме того, нововведение позволит отказаться от распечатывания посадочных талонов - все считывающие устройства в аэропорту смогут распознать штрих-код с мобильных устройств.