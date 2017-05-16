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Неизвестный бросил дымовую шашку в квартиру многодетной семьи на юго-западе Москвы

Москва
16 мая, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

По словам представителя СК, жизни и здоровью семьи ничего не угрожает

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку инцидента с хулиганом, подбросившим дымовую шашку в квартиру многодетной семьи на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Ночью 16 мая неизвестный проник в квартиру жилого дома на Профсоюзной улице, где проживает многодетная семья и бросил дымовую шашку. В результате действий указанного лица, проживающие в квартире, в том числе несовершеннолетние дети, были госпитализированы", - сообщила Иванова.

Представитель СК отметила, что в настоящее время жизни и здоровью госпитализированных ничего не угрожает.

Следователи опрашивают соседей и возможных очевидцев произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщали, что полиция проверяет информацию СМИ о неизвестном, распылившем газ из перцового баллончика в квартире многодетной семьи на юго-западе Москвы.

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