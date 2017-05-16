"Аэрофлот" изменил время вылета двух рейсов из Москвы в связи с забастовкой в Греции

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" внес изменения в расписание двух рейсов 17 мая из Москвы в Афины и обратно в связи с забастовкой органов УВД в Греции. Об этом авиакомпания сообщила на своем сайте.

Так, рейс SU 2110 Шереметьево-Афины отправится в 11:40 мск вместо 8:20 мск, SU 2111 Афины-Шереметьево отправится в 16:30 вместо 13:50 (время местное).

Отмечается, что рейсы SU2112/2113 Шереметьево-Афины- Шереметьево будут выполнены по штатному расписанию.