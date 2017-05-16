Москва встретит мощи Николая Чудотворца колокольным звоном

В турнире по дзюдо среди ветеранов и кадетов приняли участие более 150 спортсменовНовости партнеров 16 мая, 15:00
Взрывы газа с человеческими жертвами в многоквартирных домах в РФ с 2016 г. ДосьеБиографии и справки 16 мая, 14:56
Срок приема поправок к законопроекту о реновации будет продлен до 21 июняОбщество 16 мая, 14:53
"Манчестер Юнайтед" первым из клубов английской премьер-лиги заработает £1 млрд призовыхСпорт 16 мая, 14:52
Генпрокуратура ФРГ исключила версию теракта при взрыве рядом с автобусом "Боруссии"Происшествия 16 мая, 14:52
Шахматист Карякин в рамках московского этапа Гран-при провел сеанс одновременной игрыСпорт 16 мая, 14:52
Роскосмос не нашел желающих доставить "Протон" на Байконур для запуска модуля МЛМКосмос 16 мая, 14:48
Mail.ru Group может лишиться 25 млн украинских пользователей из-за санкцийЭкономика и бизнес 16 мая, 14:48
Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FISСпорт 16 мая, 14:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Колокола всех московских церквей зазвонят, когда кортеж с мощями святителя Николая Чудотворца въедет в столицу. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.
"Вся церковная Москва колокольным звоном всех московских храмов в шесть часов вечера встретит мощи святого угодника Божия. Этот колокольный звон начнется с главной колокольни нашей страны - с колокольни Ивана Великого в Московском Кремле", - сказал он.
Волков отметил, что в ходе всего времени пребывания мощей в храме Христа Спасителя над ними будут проходить богослужения.
"Сейчас духовенство Москвы и Московской областной епархии расписывается на все время пребывания мощей, чтобы во время поклонения совершались каждый день молебны и акафисты. Также организованные группы епархий РПЦ, которые будут прибывать в Москву, также будут иметь возможность совершать богослужения".
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории России.
Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая - накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.
Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.