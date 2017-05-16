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Москва встретит мощи Николая Чудотворца колокольным звоном

Москва
16 мая, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Колокольный звон начнется с колокольни Ивана Великого в Московском Кремле

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Колокола всех московских церквей зазвонят, когда кортеж с мощями святителя Николая Чудотворца въедет в столицу. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

"Вся церковная Москва колокольным звоном всех московских храмов в шесть часов вечера встретит мощи святого угодника Божия. Этот колокольный звон начнется с главной колокольни нашей страны - с колокольни Ивана Великого в Московском Кремле", - сказал он.

Волков отметил, что в ходе всего времени пребывания мощей в храме Христа Спасителя над ними будут проходить богослужения.

"Сейчас духовенство Москвы и Московской областной епархии расписывается на все время пребывания мощей, чтобы во время поклонения совершались каждый день молебны и акафисты. Также организованные группы епархий РПЦ, которые будут прибывать в Москву, также будут иметь возможность совершать богослужения".

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории России.

Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая - накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.

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