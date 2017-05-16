Пользователей Wi-Fi в наземном транспорте Москвы стало в 2,5 раза больше за полгода

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Количество уникальных пользователей Wi-Fi в автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы увеличилось в 2,5 раза с 11 ноября 2016 года по 11 мая 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Всего за полгода количество уникальных пользователей Wi-Fi в автобусах, троллейбусах и трамваях возросло почти в 2,5 раза - с 1,5 до 3,6 миллиона. Число пассажиров, подключающихся к беспроводной сети на остановках, увеличилось в 1,5 раза - с 333 до 500 тысяч", - сказали в пресс-службе.

Количество интернет-сессий с начала реализации проекта на наземном транспорте и остановках уже достигло 20 миллионов на 11 мая 2017 года, по данным Мосгортранса.

Проект оснащения остановок общественного транспорта Москвы беспроводным доступом к Интернету стартовал в конце июня 2015 года. Первые автобусы с Wi-Fi вышли на столичные маршруты 1 февраля 2016 года. Объекты транспортной инфраструктуры, оснащенные доступом к беспроводному интернету, объединены в сеть MT_Free, которая также работает в поездах метро, МЦК и "Аэроэкспрессе". При подключении пользователь авторизуется только один раз.