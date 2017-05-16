Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Линия монорельса в Москве будет переделана в трамвайную, работы начнутся в 2018 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
"В 2018 году планируем приступить к форматированию монорельсовой дороги в конструкцию трамвайного назначения. Трамвайный режим будет намного эффективней, чем монорельсовый транспорт. Часть монорельса будет демонтирована и получится одна большая длинная трамвайная горка", - сказал он.
По его словам, в рамках адресной инвестиционной программы будет построено четыре крупные линии для трамваев.
"Будет построено 24 километра путей, четыре крупных линии, от 3-й Владимирской улицы до района Ивановское, от станции метро "Пражская" до района Бирюлево, от Лианозово до ближайшей станции метро и от Павелецкого вокзала до микрорайона Загорье", - пояснил Бочкарев.
Адресная инвестиционная программа представляет собой документ, устанавливающий распределение, предусмотренных в госпрограммах Москвы и непрограммных расходах бюджета столицы на очередной финансовый год и плановый период, средств городского бюджета, бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов.