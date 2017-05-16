Суд над одним из применивших насилие к полицейскому 26 марта пройдет в особом порядке

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 24 мая в особом порядке рассмотрит уголовное дело в отношении одного из применивших насилие к полицейским на несанкционированной акции 26 марта в центре столицы Александра Шпакова. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

"В связи с тем, что мой подзащитный согласен с предъявленным ему обвинением, нами было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Судебное заседание назначено в Тверском суде на 24 мая в 11:30 мск", - сказал адвокат.

По обвинению в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии в ходе несанкционированной акции 26 марта были арестованы четыре человека. В ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Уголовное дело в отношении Зимовца выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, расследование в отношении двух других обвиняемых продолжается.

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ.